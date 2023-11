"Salvini dunque gioisce per la vittoria Wilders che è anti italiano. Salvini è sovranista ovvero nazionalista e potrebbe sembrare una contraddizione questa gioia ostentata per la vittoria dei nemici dell’Italia. Ma poi rifletti sul fatto che è filo Putin ma anche filo Occidente. Di destra ma ha governato con i 5S. Transitoriamente separatista padano, no euro, no vax, no mask, no mes etc etc. E alla fine tutto si spiega. Salvini non è. Semplicemente". Lo scrive su X il segretario di Azione Carlo Calenda.