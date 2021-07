Oggi cabina di regia per il Green Pass, possibile che già a breve possano entrare in vigore le nuove misure. Come afferma il Tg1, le Regioni hanno dato il benestare per l'obbligo della certificazione per gli ingressi in cinema, teatri, discoteche ed eventi. Per quanto riguarda bar e ristoranti, spingono invece per l'obbligo solo in zona gialla. Nel frattempo sembra certo l'allungamento dello stato di emergenza.