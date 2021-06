“Mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 18:00 presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato, conferenza stampa della Lega su iniziativa del senatore Armando Siri dal titolo: "Bambini e vaccini anti-Covid. Pro e contro".

Parteciperanno Armando Siri, l’Assessore alla Sanità di Regione Umbria Luca Coletto, docenti universitari, medici pediatri e ricercatori tra cui il Prof. Silvio Garattini, Presidente e Fondatore Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, il Prof. Eduardo Missoni, medico, specialista in Medicina Tropicale, docente di salute globale, sviluppo e management delle organizzazioni internazionali Università Bocconi di Milano, il Prof. Alessandro Capucci, medico, ordinario di Malattie dell'apparato cardiovascolare Università Politecnica delle Marche, il Dott. Maurizio Rainisio, matematico, esperto in statistica medica, il Dott. Maurizio Mattioli, medico, specialista in pediatria, il Prof. Giovanni Vanni Fajese, endocrinologo, docente presso Università di Roma "Foro Italico".

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming anche sulle pagine Facebook della Lega e sui canali web del Senato.