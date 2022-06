"I fenomeni hate speech pervasivo è grave perché nascosto nel mondo del virtuale. Le parole d’odio hanno effetto devastanti sulla vittima. Cosa fare per contrastare tutto questo? Fare denuncia tempestiva e repentina".

Lo ha affermato la Ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, a Live in Venezia Sky Tg24, in un incontro dedicato all'odio in rete.

"Il mondo virtuale - ha aggiunto - deve diventare un mondo di cittadinanza. La famiglia ha un ruolo fondamentale per contrastare l’odio, dentro e fuori dalla rete. Gli adulti devono sapere come prendere per mano i propri figli e accompagnarli in questo mondo virtuale che per la nostra generazione è del tutto inedito".