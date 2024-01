"Giorni fa qualche esponente della maggioranza di Centrodestra attaccava con puerile trionfalismo il M5S perché l'Unione europea, secondo la fantasiosa ricostruzione, avrebbe dato ragione al Governo sull'aumento a 5mila euro del tetto all'uso del contante. Posto che anche un bambino capisce che il contante è il più efficace strumento di evasione fiscale e riciclaggio, l'Ue ha semplicemente fissato un limite massimo di 10mila all'uso del contante, senza vietare un limite più basso a seconda della specificità dei vari Paesi e prevendo comunque controlli sulle transazioni di valore inferiore. Oggi l'Ocse, demolendo la riforma fiscale italiana, tra le altre cose ci ha testualmente detto proprio questo: è opportuno ridurre l'uso del contante e incentivare l'uso degli strumenti di pagamento elettronici.

Il M5S, fin dalla scorsa legislatura, non solo aveva lanciato il cashback ordinario, poi smantellato dal Governo successivo, ma ha avanzato la proposta di cashback fiscale, che consente ai contribuenti di recuperare immediatamente sul proprio conto corrente l'importo della detrazione. Un sistema che era stato condiviso da tutti i partiti e che consentirebbe di semplificare la vita dei contribuenti, promuovere l'uso della moneta elettronica, monitorare in tempo reale delle detrazioni fiscali, combattere l'evasione fiscale grazie al contrasto di interessi: Il contribuente ha interesse a pretendere che il professionista, il medico, il commerciante, emetta la fattura perché così può recuperare immediatamente l'importo della detrazione sul suo conto corrente. Anche con il Governo Meloni in carica abbiamo riproposto a più riprese questa soluzione, ovviamente scartata dai sovranisti del borsone". Così in una nota Emiliano Fenu, deputato del M5s.