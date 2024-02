“I dati diffusi dall’inps confermano un aumento dei contratti di lavoro con un saldo positivo di oltre 844 mila nuovi rapporti di lavoro nei primi 11 mesi del 2023, di cui oltre 435 mila a tempo indeterminato. Un dato in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 e che conferma l’efficacia delle politiche economiche messe in campo dal governo Meloni. Misure concrete, come quella degli sgravi fiscali per le imprese, ci incoraggiano a proseguire su questa strada così da garantire il giusto sostegno agli imprenditori italiani che assumono”.

Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.