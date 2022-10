«Berlusconi voleva votare, come del resto ha fatto, pur rattristato per il comportamento di Giorgia Meloni. Ha detto che La Russa sarebbe stato un buon presidente ma ha detto anche che, naturalmente, non poteva imporci la sua scelta. È intervenuta anche Licia Ronzulli che ci ha ringraziato per l’affetto che le dimostravamo ma ci ha invitato caldamente a partecipare al voto in aula a favore del presidente La Russa. Ha insistito molto su questo punto, proprio perché era la persona più coinvolta. Abbiamo messo la scelta ai voti nel gruppo, ha prevalso la volontà di noi senatori di non partecipare all’elezione del presidente. Berlusconi si è espresso a favore del voto in aula ma ha preso atto della nostra decisione. Anche Bernini e Gasparri hanno cercato di mediare in riunione ma, essendo direttamente interessati alla fase di formazione del governo, si sono poi adeguati allo spirito di gruppo». Così Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia, in una intervista al Quotidiano del sud.