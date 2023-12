“Con l’approvazione all’unanimità in Senato della pdl sull’oblio oncologico restituiamo libertà e speranza a milioni di cittadini italiani. Questo è un passo importante per tutelare le persone guarite dal cancro e porre fine alle discriminazioni che ancora affrontano. Il Senato, con 139 voti favorevoli, ha sottolineato l’impegno del Parlamento nel promuovere la civiltà attraverso disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone colpite da malattie oncologiche. Si tratta di una pagina positiva per tutto il Parlamento e un segno tangibile del progresso civile che stiamo compiendo come nazione. Questa legge rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di coloro che hanno affrontato la sfida del cancro. Concludiamo questa giornata con la consapevolezza che il nostro impegno per il progresso civile continua”.

Lo afferma il deputato di FdI Luciano Ciocchetti, vicepresidente della commissione Affari Sociali alla Camera.