"Con l'approvazione all'unanimità del testo unificato in Commissione abbiamo dato un primo importante segnale per eliminare un'ingiustizia: chi guarisce da un tumore deve avere gli stessi diritti di tutti gli altri i cittadini". Lo dichiara Maria Elena Boschi, relatrice del testo unico sull'oblio oncologico e prima firmataria di una proposta di legge. "Su questo tema - sottolinea - non possono esserci bandierine. Abbiamo lavorato trasversalmente e mi auguro che il governo possa sostenere questa iniziativa.

In Italia, a differenza di tanti altri Paesi come la Francia, il Belgio e il Portogallo, abbiamo una carenza legislativa e la risoluzione europea chiede che sia adottata una normativa entro il 2025, ma io mi auguro che si possa arrivare entro luglio all'approvazione unanime alla Camera. Affinché tutte le persone guarite da una malattia oncologica sappiano che le istituzioni sono al loro fianco", conclude.