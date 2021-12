"L'obbligo vaccinale è l'ultima risorsa se la situazione dovesse peggiorare ma al momento non vedo gli estremi per questo".

Lo ha detto a Sky Tg24 Live In Courmayeur, il coordinatore del Cts e Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

"Implica molti aspetti di natura sociale e politica e vanno lasciati al decisore politico - spiega il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Io aggiungo che un conto è una situazione in Paesi con bassi tassi di vaccinati, un'altra la condizione dell'Italia dove la situazione è diversa. Assieme a Portogallo e Spagna siamo il Paese con la più alta percentuale di vaccinati. Non a caso in Germania e Austria dove hanno percentuali più basse stanno pensando all'obbligo" ha aggiunto.