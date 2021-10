"Non possiamo penalizzare le aziende in questa fase fondamentale di ripresa".

Sono le parole del presidente della regione Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, a La Stampa.

"Con l'obbligo di Green Pass, per evitare che si crei il caos nei luoghi di lavoro, il governo deve intervenire tempestivamente, per consentire alle imprese di organizzarsi" prosegue. E sulla proposta dei test rapidi direttamente in azienda, avanzata da Zaia, dice: "E' sicuramente una proposta utile da valutare, del resto sono test già acquistabili in farmacia. Se si sceglie di percorrere questa strada, però, bisogna fare presto, perché il 15 ottobre è arrivato e le aziende non possono organizzarsi dall'oggi al domani - spiega. E in molti casi, ad esempio gli autisti del trasporto pubblico locale, non possono permettersi di lasciare a casa i lavoratori, perché non sanno come sostituirli".