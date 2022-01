Dopo le polemiche scoppiate negli ultimi giorni per il silenzio da parte del premier Mario Draghi per non aver spiegato al Paese il nuovo decreto varato martedì scorso - che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 già a partire da oggi - Palazzo Chigi oggi fa sapere che lunedì il Presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa proprio per illustrare le nuove misure intraprese.