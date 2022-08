“Sappiamo benissimo che le energie alternative come quella eolica e fotovoltaica non saranno sufficienti per coprire i fabbisogni energetici del futuro. È necessario aprire un dibattito serio e senza speculazioni su come pensare all’approvvigionamento energetico del nostro Paese per i prossimi 20 anni, consapevoli che l’energia nucleare di ultima generazione sia ormai una prospettiva che la scienza considera sicura ed efficace, come definito anche in sede europea". Lo ha dichiarato Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ad 'Agorà'.