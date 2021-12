"A completamento del grande impegno di questi mesi per l’energia nucleare, la Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti interverrà all’evento dell’Associazione Italiana Nucleare in programma domani mercoledì 15 a Roma: “L’Italia ha avviato una fase di profonda e complessiva revisione della sua politica energetica, un settore che incide sulla vita del paese e ne orienta lo sviluppo. Dobbiamo valutare con concretezza e oggettività, finalmente, tutte le fonti di energia, nucleare incluso, purché queste permettano di abbattere le emissioni e possano aiutarci a essere sempre più autonomi visto anche il costante rincaro dei prezzi dell’energia. Per questo, partecipo con estremo interesse all’iniziativa di AIN che riunisce tecnici, esperti, accademici e politici per dialogare sulle prospettive del nucleare ma che ci aiuterà nel comprendere ciò che stanno facendo per il nucleare altri paesi europei come la Francia, da cui poter prendere esempio. Con il governo Draghi può esserci una discussione serena sul tema”. Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.