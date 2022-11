"Il nucleare non di nuova generazione, ma in genere, ha rappresentato un gravissimo errore 40 anni fa e dobbiamo dirlo. Noi abbiamo visto le centrali nucleari in tutti i Paesi intorno al nostro Paese, e quindi le battaglie ideologiche portate avanti hanno comportato che nel caso in cui fosse accaduto qualcosa avremmo avuto tutti i danni senza avere alcun beneficio dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico". Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei Raffaele, intervenendo al Forum della Coldiretti a Roma.