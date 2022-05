“Il no della Germania al regolamento sulla tassonomia riapre una partita che sembrava chiusa. Nucleare e gas non possono essere classificati fra gli investimenti sostenibili semplicemente perché sono due fonti energetiche inquinanti e che producono scorie. Ormai è evidente che né in Consiglio e né al Parlamento europeo questo regolamento così importante per la transizione ambientale goda di un consenso largo, chiediamo dunque alla Commissione europea, prima di essere sconfessata, di ripensarci e di ritirare il regolamento sulla tassonomia. La transizione sostenibile è sinonimo di energia rinnovabile e pulita, tutto il resto è greenwashing a cui l’Unione europea si deve opporre”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.