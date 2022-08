Colpo di scena nella composizione delle liste del Partito Democratico. Sul filo di lana e' stata inserita a sorpresa nell'uninominale per la Camera nel collegio del Piemonte 2 la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, ex M5s poi confluita in 'Impegno civico' di Luigi Di Maio. Castelli dopo aver lavorato nel gruppo pentastellato al Consiglio regionale del Piemonte, nel 2013 e' stata eletta per la prima volta alla Camera. Rieletta nel 2018 e' arrivata al ministero dell'Economia nel primo governo di Giuseppe Conte. La decisione assunta dal Nazareno sul collegio di Novara - considerato comunque perdente - ha sorpreso i dirigenti locali del partito: Castelli ha 'tolto' il posto a una militante storica, Milu' Allegra, segretaria cittadina e consigliera comunale con record di preferenze. Allegra resta nel listino plurinominale al secondo posto, ma la decisione di cancellare il suo nome dall'uninominale e' risultata indigesta ai dem novaresi, dopo il 'caso' della candidatura di Federico Fornaro di Leu come capolista.

