Cme finirà lo scontro tra Fratelli d’Italia e Lega sulle nomine? "Non ho registrato alcuno scontro, alcuna tensione tra noi e la Lega. Anzi, in Cdm si respirava un clima di grande serenità, abbiamo approvato tutto quello che c’era all’ordine del giorno".

Parola di Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni ed esponente di punta di Fratelli d'Italia, intervistato oggi sul Corriere della Sera.

"Non mi risulta alcun blitz e non ci sono stati rinvii. Ho visto in Cdm sia Guido e Giancarlo che Giorgia e Alfredo e non ho percepito alcuna tensione. Se prima c’è stato un confronto su temi fondamentali, si è concluso in maniera molto positiva, molto serena" spiega Lollobrigida, che aggiunge: "Non c’è nulla che possa minare il rapporto franco, leale e di profondo rispetto tra Meloni e Crosetto, anche dovuto a una comprovata amicizia. E credo di poter dire lo stesso di Giorgetti".

Poi, capitolo Rai, Lollobrigida chiarisce: "Il ministro Sangiuliano ha rimosso una criticità che provocava una disparità di trattamento tra sovrintendenti italiani e stranieri. Non capisco la strana connessione che viene fatta con Fuortes e il San Carlo. Fuortes in teoria ha ancora un anno in Rai. È una persona in gamba e se volesse andare in un altro posto credo sia libero di farlo. Se invece si dovesse arrivare a una ricomposizione del cda, si farà con le regole e gli equilibri garantiti a ogni governo", aggiungendo: "Non mi risulta che FdI abbia mai avuto interesse per le lottizzazioni. Ci siamo sempre chiamati fuori da ogni spartizione di poltrone»".