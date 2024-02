"Del dibattito di questa mattina in Consiglio regionale sul tema della qualità dell’aria, mi hanno colpito moltissimo due affermazioni incredibili dell’assessore all’ambiente, Giorgio Maione. La prima è che porre con urgenza la questione dell’aria irrespirabile in Lombardia sarebbe un modo per “screditare la nostra Regione“. In sostanza, per l’assessore, l’immagine della Lombardia non è rovinata dall’inquinamento, ma dal fatto che si evidenzi la necessità di adottare misure urgenti per ridurlo e tutelare la salute dei cittadini. La seconda affermazione è legata ad una constatazione condivisibile, ossia che la conformazione del territorio lombardo aggrava la situazione. L’assessore, però usa questo come alibi per giustificare la mancanza di interventi tempestivi e adeguati. Non ne trae, invece, la responsabilità di agire con più forza e determinazione.

In pratica, è come dire che in una zona siccitosa ci si limita alla danza della pioggia, invece di darsi da fare per scavare pozzi il più velocemente possibile. Questa è la maggioranza che governa la Lombardia e il paese. Per loro, tutte le energie vanno spese per negare i problemi o per attribuirne la colpa agli altri. Di risolverli, guai a parlarne". Così l'esponente di Italia Viva Lisa Noja su X.