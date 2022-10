"Stigmatizziamo la dichiarazione del ministro francese per gli Affari Europei Laurence Boone: gli italiani hanno liberamente scelto il proprio governo e l'Italia è una grande e forte democrazia, che non merita di essere oggetto di considerazioni come quelle espresse dal ministro Boone. Il nostro obiettivo è adesso formare un governo che affronti temi decisivi come l'emergenza energia, il caro-bollette, il lavoro. Lo faremo in sintonia con l'Europa, ben sapendo che nessun paese si può salvare da solo". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.