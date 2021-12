"Buon viaggio all’arcivescovo e premio nobel per la pace #DesmondTutu. Una vita intera a servizio del prossimo, contro le discriminazioni razziali e la lotta all’oppressione per un Sudafrica libero dall’apartheid. Un pensiero e una preghiera per lui". Così su Twitter, Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

Un pensiero e una preghiera per lui. pic.twitter.com/wk83oo4m9A — Luciano Nobili (@lucianonobili) December 26, 2021