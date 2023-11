"Cara Elena, il Governo Draghi è nato e ha salvato il Paese grazie all’intuizione di Matteo Renzi e al coraggio di Italia Viva. Una stagione preziosa per il Paese. Purtroppo però, Draghi non c’è più a Palazzo Chigi e Renzi non può più farti fare il Ministro. Fattene una ragione. E cerca di ricordare che l’elezione diretta del premier era al centro del programma con cui sei entrata in Parlamento soltanto un anno fa. Hai già cambiato partito, non c’è bisogno di cambiare anche idee". Così il consigliere regionale di Italia Viva nel Lazio, Luciano Nobili, replica a Elena Bonetti.