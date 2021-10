“Una bellissima notizia quella del prof. Giorgio Parisi premio Nobel per la Fisica. Una grande vittoria per la Ricerca, la Cultura e l’Italia tutta. Una carriera prestigiosa, un esempio per i giovani, Parisi rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. Siamo orgogliosi che abbia ricevuto il Nobel e gli auguriamo che possa continuare nel suo lavoro di scienziato e ricercatore. Abbiamo bisogno di grandi scienziati. Il mondo tutto ne ha bisogno, oggi più che mai. Alta competenza e genialità per affrontare il futuro e dare speranza alle generazioni che verranno”. Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Scienza e Cultura di Montecitorio, a nome del gruppo del Pd in commissione.