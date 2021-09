“Le nostre forze dell’ordine sono famose per la loro professionalità, umanità ma anche efficacia, garantiranno l’ordine domani tutelando il diritto alla libertà di circolazione dei cittadini” così Ivan Scalfarotto ai microfoni di Radio 24.

“L’attacco alla scienza e alla stampa in atto da parte del movimento no vax è inaccettabile, è un attacco alla libertà e alla democrazia, così come quello alla scienza.

Parlare di fatti alternativi, come definisce qualcuno le teorie no vax, non ha senso. Se la scienza dice che i vaccini funzionano, ci difendono dal virus, quelli sono fatti.

Difendere poi queste posizioni con l’utilizzo della violenza è intollerabile”. Ha concluso Scalfarotto.