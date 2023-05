“Solidarietà e vicinanza a Giuseppe Conte. La violenza non è mai giustificabile. L’aggressione subita dal presidente dell’M5s da un esaltato No Vax ci dice del clima che stiamo vivendo nel nostro Paese e di come le fake news sulla pandemia diffuse a piene mani da certi media e da alcune forze politiche abbiano fatto breccia. Se abbiamo sconfitto il Covid, è perché abbiamo avuto il coraggio e la risolutezza di applicare le misure che ci suggeriva la scienza”.

Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo dem in commissione Affari sociali alla Camera e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.