“Condivido pienamente le considerazioni del viceministro Pichetto Fratin sulla necessità di un nuovo scostamento di bilancio dal valore di 30 miliardi di euro per aumentare il sostegno finanziario alle imprese del nostro Paese. Interi settori sono sempre più in difficoltà a causa delle chiusure e avranno sostegni inadeguati rispetto alla situazione in cui versano. La crisi da COVID sta colpendo imprese industriali, agroindustriali, commerciali, artigianali e anche quelle dei servizi. Penso per esempio al settore della ristorazione collettiva. Serve per questo immettere immediatamente ulteriore liquidità nel sistema e sgravare le imprese dalle incombenze finanziarie che tra breve arriveranno con la fine delle moratorie sui finanziamenti bancari. Da un lato occorre concedere garanzie ma soprattutto allungare di almeno 15 anni i piani di restituzione. Sono fiducioso del buon esito della proposta del viceministro Pichetto Fratin perchè rappresenterebbe un sostegno questo si significativo, anche verso l'agricoltura italiana, che ho l'onore di seguire come responsabile nazionale di Forza Italia. Senza questo provvedimento avremo una moria impressionante di imprese e, per ciò che attiene specificatamente l’agricoltura, anche l'abbandono di interi parti di territorio fertile o la riduzione della produzione zootecnica nazionale”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Raffaele Nevi.