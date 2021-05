"La maxi operazione Platinum-Dia condotta a Torino, che ha coinvolto una rete internazionale con ramificazioni in Germania, Spagna e Romania, oltre che in Calabria, conferma quanto sia potente la 'ndrangheta. Ma al contempo quanto lo Stato non si lasci cogliere impreparato. Perché lo Stato è più forte. Grazie a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine coinvolti in questa straordinaria operazione. Grazie al direttore Maurizio Vallone e al colonnello Luigi Grasso. Il fatto che la 'ndrangheta vada a contaminare aziende e società nella ristorazione impone riflessioni legislative urgenti. È necessario che politica, magistratura e forze dell'ordine lavorino sempre più allineati".

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile nazionale del dipartimento Antimafia della Lega, e il consigliere regionale e responsabile del dipartimento Antimafia della Lega in Piemonte, Claudio Leone.