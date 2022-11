"Non ci siamo mai tirati indietro nel soccorrere. Decisamente sì, se le persone stanno male e c'è bisogno di aiuto non ci tiriamo mai indietro. E quindi credo risponderà sia il ministro competente che il il Governo".

Lo ha affermato la Ministra per le Disabilità ed esponente della Lega, Alessandra Locatelli, ad Agorà su Rai 3.

"Sui migranti, il governo italiano ha intenzione di condividere con il resto dell'Europa anche questo importante impegno nel rispetto e nella tutela delle vite e per evitare che ci siano altre tragedie come quelle a cui abbiamo assistito in questi anni" ha aggiunto.