"L'Europa è il nemico numero uno di Putin , e sono proprio gli amici di questo governo che vogliono smantellare l'Europa , come Orban ad esempio. Bisogna votare i partiti che rafforzano la democrazia europea perché è in gioco l'Occidente democratico con i suoi valori e principi .

In Italia c'è qualcosa di inquietante : un ministro che fa identificare e chiedere i documenti ai manifestanti pro Navalny, un sottosegretario che invoca la daspo per i cantanti che esprimono le proprie idee politiche in Rai, le cariche dei manifestanti contro la televisione pubblica. Dico solo che anche qui tira una brutta aria , d'altra parte era Salvini quello che diceva che ci sarebbe voluto almeno un Putin in Italia e che oggi ha il coraggio di affermare che bisogna aspettare il medico legale per accertare le responsabilità della morte di Navalny" , lo ha detto l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a "Di Martedì ".