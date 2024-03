"La nautica è una eccellenza del Made in Italy ed uno dei volani del sistema produttivo nazionale. Ha impatti significati in numerosi e diversificati settori ma va sostenuta con politiche concrete ed efficaci": è quanto dichiara una nota congiunta i parlamentari Pd Marco Simiani e Silvio Franceschelli che hanno partecipato oggi, sabato 16 marzo, a Porto Ercole (Grosseto) al convegno "Il futuro della nautica. Mercato, innovazione, sostenibilità" organizzata dalla Cna.

"I numeri emersi oggi sono inconfutabili: mentre il Pil nazionale langue sotto l'1 per cento quello della nautica arriva al 4. Il comparto è vivace ed in crescita con 225mila imprese e 912mila occupati anche se restano molti problemi da risolvere soprattutto a livello normativo: meno burocrazia, inserimento della nautica negli istituti professionali, certezze su tempistiche e durata delle concessioni e maggiori risorse ed incentivi per chi valorizza il territorio e la sua economia. E' inoltre necessario incentivare il riciclo industriale dei materiali a partire dal recupero della vetroresina": conclude la nota.