"Nei giorni scorsi ho ascoltato parole che mi hanno fatto vergognare. Poco è mancato che si desse la colpa a questi disperati, come se partire per mettersi in salvo fosse una colpa".

Così, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in riferimento alle dichiarazioni del Ministro Piantedosi sul naufragio di Crotone

"Bisogna avere la misura delle parole, ma non possiamo avere la misura dei sentimenti. Per me è stato un pugno nello stomaco vedere quelle immagini, ma soprattutto immaginare la sorte di quei bambini in una notte di paura, di grida disperate nella solitudine è qualcosa di difficile da mandare giù" ha aggiunto e concluso.