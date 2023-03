“La fauna selvatica contribuisce in maniera decisiva agli equilibri del nostro ecosistema e al Capitale Naturale, vera ricchezza italiana. Proteggerla è un nostro dovere imprescindibile. Con la Strategia nazionale sulla Biodiversità, di prossima emanazione, daremo ancor più visione al lavoro prezioso che si svolge ogni giorno nel nostro Paese, in particolar modo nelle aree protette, su cui oggi pesano crescenti complessità climatiche”. Così Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nella Giornata mondiale della fauna selvatica, che quest’anno cade a cinquant’anni esatti dalla ratifica della CITES, la Convenzione sul Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

“La Strategia europea Biodiversità al 2030 – aggiunge il Ministro – prevede una forte mobilitazione economica, anche dunque a protezione di specie selvatiche a rischio, con almeno 20 miliardi di spesa per la natura ogni anno. In questo contesto, la nostra Strategia avrà gli obiettivi di proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e di quella marina attraverso un sistema integrato di aree protette, fermando il deterioramento degli ecosistemi degradati. Per la fauna selvatica, l’obiettivo è potenziare le azioni di tutela e ristabilire la connettività ecologica, per favorire il ritorno di specie chiave e ripopolare così intere comunità”.

“L’accordo raggiunto alla Cop15 di Montreal sulla Biodiversità fa ben sperare – conclude Pichetto – ma ora la sfida è costruire un percorso che capitalizzi esperienze, capacità e risorse economiche, affermando il valore della biodiversità su tutti i piani. La giornata di oggi sia l’occasione per riflettere sulle responsabilità e sulle soluzioni di cui l’uomo dispone per sostenere la vita selvatica sulla terra”.