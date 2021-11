Matteo Renzi esclude una sua candidatura alla Nato. Intervistato da Angela Mauro, giornalista dell'HuffingtonPost.it, il leader di Italia Viva confessa: "Io alla Nato? Nel giro di un quarto d'ora faccio scoppiare due guerre. Non è il mio campo". L'ex premier, al momento a Bruxelles presso la sede di Open Vld, partito liberale fiammingo, ha parlato dei papabili candidati, a partire dal segretario dem Letta: "Non credo che ascolti me, ma lui ha il profilo giusto, ha l'età giusta, il profilo internazionale". Stesso aplomb ha "Paolo Gentiloni", rimarca Renzi, che esclude Giuseppe Conte: "No, perché gli americani non si fidano, chissà come mai". In corsa, secondo Renzi, anche "Lorenzo Guerini, ministro della Difesa" e "Federica Mogherini". Sottolinea quindi che i profili adatti non mancano e "mi piacerebbe che fosse un italiano. Sono tanti anni che non c'è un italiano" a ricoprire il ruolo di segretario generale della Nato.