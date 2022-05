“Musk, rispondendo a un tweet del ricercatore di sicurezza informatica con sede a Roma Andrea Stroppa, che aveva pubblicato un grafico delle tendenze demografiche raffigurante il tasso di natalità in calo da decenni, dice ciò che la Lega ribadisce da tempo: se gli italiani non vengono aiutati a fare più figli si estingueranno. L’Italia ha uno dei tassi di natalità più bassi del mondo. Un allarme che non può essere inascoltato. Serve un sostegno alla maternità vero, con servizi universali per le donne che scelgono di diventare madri. In merito ricordo la mia proposta di un sostegno economico mensile alle donne in difficoltà economica che scelgono di diventare mamme”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità del partito.