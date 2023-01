“L’Italia ha scelto di riformare le proprie politiche di contrasto alla denatalità con una riforma, il FamilyAct, che è stata sostenuta da tutto l’arco parlamentare. È una legge che va attuata in tutte le sue parti che ancora mancano, e non solo nella parte dell’assegno unico e universale. Spetta al nuovo governo farlo: lo faccia con urgenza, non si può aspettare”.

Lo scrive in un post su Facebook Elena Bonetti, capogruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe in Commissione Affari Sociali alla Camera e già ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, commentando il report sulla natalità europea pubblicato oggi dal Sole24ore