"Natale è un momento di riconoscimento per quella che è la mia passione vera della vita, del ruolo e del volontariato socio-sanitario che mi onoro di rappresentare insieme a 100mila donne e uomini dell'Anpas, delle pubbliche assistenze, perché quest'anno è stato un anno per tutti noi davvero impegnativo e spero in un riconoscimento di questo lavoro perché nel momento dell'emergenza eravamo gli angeli che portavano le persone, tutti imbacuccati. Ora ci si è già dimenticati, come sempre capita". Lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco.