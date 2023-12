“Natale e Santo Stefano da record: musei e parchi archeologici presi letteralmente d’assalto da italiani e turisti affamati di cultura e di arte. Il boom di accessi conferma ancora una volta l’eccezionale lavoro, fatto con grande competenza e professionalità, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel valorizzare le potenzialità dell’Italia anche con importanti investimenti che hanno fornito nuova e vitale linfa a un settore fondamentale per l’economia nazionale. Enorme affluenza anche nei siti campani: dal Parco Archeologico di Pompei, alla Reggia di Caserta; dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Parco Archeologico di Ercolano, fino al Parco Archeologico di Paestum e Velia.

In Campania, infatti, a causa dell’incapacità del Governatore De Luca – risale a pochi mesi fa l’eclatante bocciatura di De Luca, da parte della Corte dei Conti, per quanto concerne la spesa pubblica regionale per la Cultura – il settore culturale stava inesorabilmente morendo e solo grazie all’intervento del ministro Sangiuliano, che ha saputo sapientemente valorizzare le potenzialità della nostra regione anche con significativi interventi, si è evitato il declino. Complimenti vivissimi, dunque, al ministro Sangiuliano per questo suo ennesimo grande successo in termini di crescita, rivalutazione, e conservazione del patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del partito in Campania.