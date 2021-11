“I martiri di Nassiriya sono un esempio di quel coraggio di cui la nostra comunità nazionale ha bisogno per superare le sofferenze e le difficoltà dell’epoca che viviamo”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e segretario della commissione Affari Esteri della Camera. ““In particolare, – prosegue il presidente - la Sardegna ricorda il giovane maresciallo di Sant’Antioco, Silvio Olla. Il ricordo di quei giorni dolorosi è impresso nella memoria e nel cuore di ogni cittadino. Il nostro pensiero ed il nostro abbraccio oggi è indirizzato alle famiglie che hanno perso un loro caro in quel tragico evento, a tutti gli uomini e le donne impegnati in missione in terra straniera. A loro rivolgiamo un sentimento profondo di vicinanza e gratitudine per quanto stanno facendo per portare la speranza in terra straniera e nella nostra patria”.