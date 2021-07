Oggi la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani e il deputato dem Paolo Siani hanno incontrato il candidato sindaco del centrosinistra a Napoli Gaetano Manfredi per discutere dei temi dell'infanzia.

All'iniziativa sono intervenuti la presidente della Società Italiana Pediatri Annamaria Staiano e i rappresentanti di diverse realtà impegnate a tutela dei bambini della città, a partire da quelli che vivono in contesti particolarmente delicati: la cooperativa Orsa Maggiore, la Fondazione EOS, l'associazione Annalisa Durante, il progetto Nati per Leggere, il progetto 1000 giorni, l'associazione Maestri di strada.

"Abbiamo fortemente voluto presentare in Parlamento una mozione infanzia, che ha visto la convergenza unanime di tutte le forze politiche fino a rendere lo stesso tema un vero e proprio capitolo del PNRR", affermano Serracchiani e Siani. "L'infanzia è centrale per far ripartire il Paese. Anche i sindaci e la politica di prossimità tipica dei Comuni possono fare tanto per queste tematiche e per contrastare le fragilità acuite dalla pandemia. Chiunque abbia un ruolo deve impegnarsi in una missione collettiva per ridurre notevolmente la povertà e per recuperare i bambini e le famiglie, a partire da Napoli e dalla Campania. Siamo certi che Manfredi è la persona giusta per perseguire questo obiettivo e mettere a sistema le tante belle realtà attive a Napoli", concludono i due.