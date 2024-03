"Come Sottosegretario al MIT, ma ancor prima come rappresentante del territorio e cittadino di Napoli, ho particolarmente a cuore l'efficienza del servizio di trasporto pubblico gestito da Eav. Ho voluto incontrare il Presidente De Gregorio e la dirigenza dell'Ente, anche alla luce degli ultimi accadimenti e di quelli del recente passato, sottolineando che la priorità dev'essere quella di garantire un servizio adeguato e anche la sicurezza di operatori e utenti. Continuerò a seguire il tema e ad assicurare la massima attenzione del MIT per la tutela dei cittadini". Lo dichiara il Sottosegretario Tullio Ferrante che ha incontrato, insieme al senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, il Presidente Umberto De Gregorio e i direttori di struttura di Eav presso la sede dell'Ente a Napoli.

"Nel corso dell'incontro - aggiunge - ho voluto in particolare approfondire tempistiche e modalità di messa in servizio dei nuovi treni e delle attività manutentive su quelli in esercizio. Abbiamo discusso degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete, e delle attività intraprese da Eav per innalzare già nel breve termine i livelli di sicurezza, visti gli episodi che si sono verificati. L'efficienza di un servizio essenziale per i cittadini campani passa attraverso un impegno congiunto delle istituzioni. L'incontro di oggi, che si è svolto in un clima costruttivo di dialogo e confronto, è la strada da seguire per raggiungere il comune obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza delle linee a beneficio di migliaia di cittadini e turisti che vivono la Campania godendo delle sue meraviglie", conclude Ferrante.