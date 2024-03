"Lascia esterrefatti la notizia secondo cui a Scampia, periferia della mia Napoli, un ragazzo di 23 anni, per il solo fatto di essere omosessuale, sia stato ricoperto di insulti, sputi e cicche di sigarette. Un atteggiamento ripugnante, sintomo di una degradante (sotto)cultura in cui ignoranza e sopraffazione hanno la meglio e che purtroppo ancora trova terreno fertile in alcuni segmenti sociali delle nostre città".

Lo afferma Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato a Infrastrutture e Trasporti (FI). "Solidarietà al giovane Simone che ha avuto il coraggio di denunciare la vile aggressione, con la speranza che si faccia piena luce sull'accaduto e che i delinquenti vengano assicurati presto alla giustizia", conclude.