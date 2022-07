"Complice la crisi demografica, ci saranno sempre meno lavoratori. Ma non vogliamo pagarli di più, né farne arrivare altri dall’estero. Nel frattempo, ci permettiamo pure di sprecare i soldi della formazione. Ma tranquilli, è colpa del reddito di cittadinanza, come no". Lo scrive sui social il senatore del PD Tommaso Nannicini.

