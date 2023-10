“Dov’è l’Europa di fronte al dramma degli armeni che scappano dal Nagorno Karabakh? Quasi 100 mila persone in fuga spaventate dalle minacce dell’Azerbaigian. Come mai l’Unione Europea non si indigna? Abbiamo visto bambini e anziani piangere andandosene dalle loro case, civili ridotti alla fame, chiese distrutte, un popolo abbandonare le proprie terre e la propria identità. Nell’indifferenza delle istituzioni. Anzi, in questi anni abbiamo visto la presidente Von Der Leyen definire l’Azerbaigian un ‘partner affidabile’. Gli armeni sono stati abbandonati. L’Unione Europea ha forse preferito i rifornimenti di gas alla vita di persone innocenti? L’Europa cosa ha fatto in questi anni e negli ultimi mesi? Niente. Ha lasciato intere famiglie nelle mani di un regime che mirava proprio a mandarli via. Ora l’Onu promette fondi e aiuti economici per questa zona, a cosa servono se sono quasi tutti scappati via? E perché non ha fatto nulla prima?”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.