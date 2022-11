"E' tempo per una riflessione comune rispetto all'esperienza del Reddito di cittadinanza".

Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'audizione sulla Nadef.

"Il Superbonus? Sarà rivisto in modo selettivo, perché il governo non ritiene equo destinare una così ingente massa di risorse ad una limitatissima fetta dei cittadini - ha spiegato. Non sottovaluto il contributo che ha dato la misura in una fase particolarmente critica dell'economica. Ma è tempo per una riflessione comune. Sarà assicurata un'adeguata fase transitoria".