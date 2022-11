Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, "ha allertato tutti i ministri per essere pronti in qualsiasi momento. Il nostro dipartimento ha già predisposto il documento, si tratta di mettere a disposizione le prime risorse necessarie. La Regione Campania avrà la possibilità di fare arrivare un primo rapporto su una ricognizione dei danni, ma questo potrà accadere anche nelle prossime giornate, non è assolutamente necessario farlo adesso. Il governo segue minuto per minuto la situazione, ma per noi l'emergenza è il numero dei dispersi e sapere che si tratta di un falso numero e che comunque tutti siano sani e salvi". Lo sottolinea a margine di un punto stampa il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.