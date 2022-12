La Sicilia può "diventare centrale dal punto di vista economico. Oggi il Mediterraneo è diventato da mare di frontiera un mare di cerniera". Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, in video collegamento con la convention 'Noi, il Mediterraneo' in corso a Palermo. "Stiamo lavorando per restituire al mare la sua antica vocazione, non dico che la Sicilia è circondata dal mare, ma che è avvolta dal mare. Abbiamo la necessità di mettere assieme tutte le filiere che producono l'economia del mare", ha aggiunto.