Intervenuto al convegno della Fondazione Dc che si sta svolgendo a Saint-Vincent (Aosta), il governatore siciliano Nello Musumeci si è soffermato a parlare del Governo Draghi considerato "la consacrazione del fallimento della politica italiana è la sconfitta della geografia politica, un’anomalia". Inoltre, precisa il presidente della Sicilia, "in una struttura democratica le forze politiche con sensibilità vicine si coalizzano e governano", invece "in Italia - aggiunge poi - abbiamo assistito a un centrodestra che arriva come un’ambulanza a soccorso di una maggioranza di centrosinistra che non era in grado di esprimere un governo".