"Dovevamo aspettare la guerra in Europa per capire che non abbiamo sovranità energetica, per rendersi conto che finora la politica è rimasta vittima di un ambientalismo ideologizzato, dettato da posizioni e scelte strumentali, prigioniero del proprio dogma e quindi incapace di avanzare una soluzione o una proposta alternativa". Lo ha affermato Nello Musumeci, Presidente della regione Sicilia.