Arriva in Consiglio dei Ministri l'approvazione del ddl sull'istituzione del Museo del Ricordo. Il Museo, proposto dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Gennaro Sangiuliano, avrà sede a Roma e l'obiettivo di preservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime di foibe, esodo di Istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre. Queste tragedie, sottolinea Sangiuliano, sono "una parte importante della storia italiana e devono essere conosciute e comprese dalle nuove generazioni". Per la sua realizzazione, spiega il ministro della Cultura, saranno impiegati 8 milioni di euro e per il suo funzionamento 50mila euro l'anno.

Quanto alla gestione, invece, aggiunge Sangiuliano, "sarà costituita dal ministero della Cultura una Fondazione, partecipata, oltre che dal Mic, a cui spetterà anche la vigilanza, dalla Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati".

Infine, sul reperimento dei fondi avverrà tra quelli di "riserva e speciali, della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Mef, utilizzando in parte anche l'accantonamento previsto per il Mic".