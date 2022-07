“Nessuno può mettere in dubbio il pieno, totale e incondizionato sostegno di tutto il centrodestra all’Ucraina". Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa. "Sulla politica estera il centrodestra ha una linea coerente e univoca, non può dire altrettanto la sinistra che ad esempio sulla missione in Libia con il Pd ha votato alla Camera contro l’indicazione del governo” aggiunge il deputato di Forza Italia.